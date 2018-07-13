Политика видео В центре Киева нардеп подрался с министром энергетики

2018-07-13 12:30 375

 

В пятницу, 13 июля, на Крещатике подрались министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов. Инцидент произошел возле здания Министерства.

Соответствующее видео в своем фейсбуке опубликовал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, который также вмешался в конфликт. Как видно на записи, шахтеры, сутра ожидали министра у здания, а когда он приехал на работу, остановили его автомобиль, не давая проехать.

Насалик вышел из авто и, в результате словесного конфликта с горняками и нардепом, между ними началась потасовка. Волынец также присоединился к схватке, таща министра за шиворот рубашки, однако правоохранители разняли мужчин.

 

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