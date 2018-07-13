Спорт ФИФА отчиталась по допинг-пробам на ЧМ-2018

2018-07-13 16:00 201

Ни одна из допинг-проб, взятых до и во время Чемпионата мира по футболу 2018, не показала положительного результата. Об этом 12 июля сообщает Международная федерация футбола.

Всего было взято 4 тыс. проб. Антидопинговая программа на чемпионате мира в России стала самой масштабной в истории подобных соревнований, приводит РБК информацию ФИФА.

Отмечается, что антидопинговая программа на чемпионате 2018 года стала самой масштабной в истории подобных соревнований. Тесты перед началом мундиаля были взяты у более чем 1,5 тыс. футболистов, которые потенциально могли принять участие в ЧМ-2018.

Всего с января 2018 года было проведено 2037 тестов на использование допинга, в ходе которых было получено почти 4 тыс. образцов мочи, крови и сыворотки крови. Непосредственно ФИФА собрала 2776 образцов до соревнования и 626 во время ЧМ-2018. Каждый из игроков команд, вышедших в полуфиналы, в среднем был протестирован 4,41 раза. Некоторые из футболистов прошли проверку по восемь раз. Единственный тест, давший «неблагоприятный» результат, не был признан использованием допинга в связи с тем, что игрок принимал запрещенное вещество по терапевтическим показаниям.

Все собранные допинг-пробы будут храниться на протяжении 10 лет, добавили в ФИФА.