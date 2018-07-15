Спорт ФИФА отказалась от мысли наказывать Виду за видео про Белград

2018-07-15 05:55 228

В ФИФА заявили, что не будут наказывать защитника сборной Хорватии по футболу Домагоя Виду за ролик со словами "Слава Украине, Белград - гори!". Об этом сообщили в пресс-службе международной федерации футбола.

Представители дисциплинарного комитета ФИФА сделали полный анализ видео и пришли к выводу, что оно было снято до первого решения о наказании Виды, отмечает РБК. "Дополнительного нарушения правил ФИФА не было", – заявили в ФИФА.

Несколько дней назад украинские пользователи Facebook поучаствовали, пожалуй, в одном из самых резонансных флеш-мобов за последние месяцы. Все началось с новости о том, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида может быть дисквалифицирован за видеообращение, которое он записал вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после победы над Россией на Чемпионате мира-2018. Видео, на котором звучат слова Домагоя Виды "Слава Украине!", вызвало волну возмущения в России. ФИФА, согласно уставу, пресекает различные политические выступления футболистов.

Это, в свою очередь, возмутило некоторых украинцев. Кто-то из пользователей Facebook предложил устроить флеш-моб: зайти на официальную страницу FIFA, поставить один балл в разделе "Отзывы", и написать в комментариях "Слава Украине!". Эту инициативу поддержало более 150 тысяч украинцев, которые буквально обвалили рейтинг страницы футбольной ассоциации.

Флеш-моб поддержал даже генеральный прокурор Юрий Луценко. Правда по-своему. Он поставил три балла, и написал "Слава Украине!", что было высмеяно пользователями соцсетей.

Позже украинские пользователи Facebook начали жаловаться на то, что администрация социальной сети начала блокировать аккаунтынекоторых людей. По мнению пользователей, это произошло из-за активной поддержки флеш-моба. Кроме того, FIFA закрыла в своей странице раздел "Отзывы".