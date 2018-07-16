Экономика Завтра официальный Киев предложит Газпрому новые условия транзита и тарифы

2018-07-16 15:46 255

Завтра в Берлине состоятся трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, России и Еврокомиссии.

Как сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, НАК планирует предложить Газпрому транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.

"Мы едем с главным нашим предложением – это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы будем настаивать, чтобы Газпром работал и в Украине по тем же правилам, по которым Газпром работает и в Европе", - сказал Витренко.

Он уточнил, требование касается тарифов на транзит газа, бронирования мощностей, и обмена данными. "Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас", - добавил он.

Такой подход, как заявил Витренко, позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны якобы являются необоснованными.

Украинскую сторону на переговорах будут представлять министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев. Российскую делегацию возглавят министр энергетики РФ Александр Новак и представители Газпрома.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович ранее заявлял, что переговоры должны быть сфокусированы на установлении сроков нового соглашения и основных параметров транзита.

Среди этих параметров - минимальный годовой объем транзита, уровень тарифа и возможные гарантии, тогда как другие детали должны отработать между собой непосредственно компании.