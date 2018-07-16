Экономика Завтра официальный Киев предложит Газпрому новые условия транзита и тарифы

2018-07-16 15:46 255

Завтра в Берлине состоятся трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, России и Еврокомиссии.

Как сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, НАК планирует предложить Газпрому транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.

"Мы едем с главным нашим предложением – это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы будем настаивать, чтобы Газпром работал и в Украине по тем же правилам, по которым Газпром работает и в Европе", - сказал Витренко.

Он уточнил, требование касается тарифов на транзит газа, бронирования мощностей, и обмена данными. "Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас", - добавил он.

Такой подход, как заявил Витренко, позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны якобы являются необоснованными.

Украинскую сторону на переговорах будут представлять министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев. Российскую делегацию возглавят министр энергетики РФ Александр Новак и представители Газпрома.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович ранее заявлял, что переговоры должны быть сфокусированы на установлении сроков нового соглашения и основных параметров транзита.

Среди этих параметров - минимальный годовой объем транзита, уровень тарифа и возможные гарантии, тогда как другие детали должны отработать между собой непосредственно компании.

 

Еще по теме

Трамп и Путин завершили переговоры в формате тет-а-тет

2018-07-16 18:00 186

Франция закрывает торговое представительство в России

2018-07-16 16:30 252

Трамп назвал главную причину наихудших за всю историю отношений США и РФ

2018-07-16 12:43 294

КАРТА Сегодня Украину накроют грозовые дожди, но будет тепло до +26°C

2018-07-16 11:42 243

Еще новости в разделе "Экономика"

Завтра официальный Киев предложит Газпрому новые условия транзита и тарифы

2018-07-16 15:46 255

Украинских банкиров обязали создать новую систему управления рисками

2018-07-16 09:11 369

Банкиры объявили, когда именно на следующей неделе начнет дорожать доллар

2018-07-14 11:00 2271

Доллар по 30 будет не скоро – в Минэкономразвития дали прогноз по курсу гривни

2018-07-12 21:30 888
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Завтра официальный Киев предложит Газпрому новые условия транзита и тарифы 2018-07-16 15:46 255
Украинских банкиров обязали создать новую систему управления рисками 2018-07-16 09:11 369
Банкиры объявили, когда именно на следующей неделе начнет дорожать доллар 2018-07-14 11:00 2271
Доллар по 30 будет не скоро – в Минэкономразвития дали прогноз по курсу гривни 2018-07-12 21:30 888

Лента

19:00 Усик - Гассиев: Красюк рассказал, когда решится судьба боя
18:30 Ученые рассказали, чем опасны коктейльные трубочки
18:00 Трамп и Путин завершили переговоры в формате тет-а-тет
видео 17:22 Совместная пресс-конференция Трампа и Путина: онлайн-трансляция
17:15 Порошенко - найзручніший для Путіна кандидат в президенти?
16:30 Франция закрывает торговое представительство в России
15:46 Завтра официальный Киев предложит Газпрому новые условия транзита и тарифы
15:13 Ягуар вырвался из вольера зоопарка - убил шесть животных и ранил еще трех
фото + видео 14:45 В Киеве полиция накрыла порностудию, которая работала в режиме онлайн
14:16 Экс-форвард "Динамо" Мбокани оказался ненужным в клубах Бельгии и Турции