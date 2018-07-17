Детали Відомий кримінальний авторитет лобіює корупціонера на високу посаду в ДБР - ЗМІ

2018-07-17 12:55 192

Народний депутат України і один з лідерів партії «Свобода» Ігор Кривецький добивається призначення керівником Західного територіального управління Державного бюро розслідування прокурора Миколу Друзюка, який має на Львівщині репутацію корупціонера.

Про це пише в матеріалі «Нові «старі» кандидати в ДБР: Хто такий Микола Друзюк?» сайт TrueUA.

Бюро оголосило конкурси на зайняття посад до семи територіальних управлінь, які розташовані в містах Києві, Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську, нагадує сайт. Планувалося залучити до ДБР нових та сучасних керівників, дати можливість їм будувати новий правоохоронний орган, але насправді список кандидатів рясніє іменами корупціонерів, пишеться в матеріалі TrueUA.

Одним з таких «нових старих» кандидатів, на думку журналістів сайту, є Микола Друзюк, який на даний час обіймає посаду керівника Радехівської місцевої прокуратури Львівської області і претендує на те, аби очолити Західне управління ДБР. Пана Друзюка, підкреслює TrueUA ,Львівщина знає як корупціонера і людину, яка фабрикувала справи проти автомайданівців на підтримку злочинної влади Януковича.

Зокрема, Друзюк так і не зміг пояснити ЗМІ походження земельних ділянок, які є у його власності. І як, будучи на державній службі, пан Друзюк заробив кошти для їх купівлі.

Не є таємницею, пише TrueUA, що Друзюк є людиною львівського кримінального авторитета на прізвисько «ПУПС» – це народний депутат України Ігор Кривецький. Саме з цією обставиною автори сайту пов’язують відповідь на питання про статки прокурора.

TrueUA стверджує, що Ігор Кривецький є керівником партії «Свобода», яка фінансується Російською Федерацією через підставні фірми, що знаходяться у Польщі. А після Революції гідності він призначив Генеральним прокурором України Олега Махніцького і спільно з ним «продавав» посади обласних прокурорів за мільйони доларів.

«Інтерес Кривецького у призначені Друзюка на посаду Директора територіального управління ДБР у м. Львові полягає у тому, що після призначення останнього можна буде отримати повний контроль над контрабандними потоками на митницях Західної України (Львівська, Закарпатська, Волинська), а непотрібних людей прибрати з свого шляху через замовні справи», - пише сайт.

За інформацією з власних джерел сайту, призначення Миколи Друзюка архіважливе для пана Кривецького і він вже «купив» членів комісії, які будуть голосувати за Друзюка. Днями нібито відбулася нарада членів зовнішньої комісії і на ній ще до офіційного голосування визначено Друзюка переможцем конкурсу, стверджує TrueUA.

Як свідчить активіст Павло Верещагін, Друзюк хвалиться своїм знайомим та колегам, що він вже директор територіального управління ДБР.

«Громада Львівщини попереджає, що не допустить свавілля і продажності комісії і буде вимагати проведення чесного, прозорого та справедливого конкурсу!», - застерігає Верещагін.

Ще один блогер Роман Лаврів з цього приводу звернувся до Президента Петра Порошенка: «Ви Гарант Коституції, захисник наших прав та свобод. Я розумію, що новостворений орган є незалежний, але Ви як Гарант повинні ПРОГАРАНТУВАТИ, що ДБР не є ручним інструментом в руках вибраних кланів!»

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань є новим центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.

На фото: результати оцінювання теоретичних та практичних знань Миколи Друзюка у конкурсі на посаду в ДБР. Ліва колонка - теоретичні знання, праворуч - практичні; бали М. Друзюка - одні з найнижчих

«Аргумент»