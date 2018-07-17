Экономика В 2018 году в Украине закрыли более 360 отделений ПриватБанка и Ощадбанка

2018-07-18 09:13 237

По статистике сегодня практически ежедневно закрывается одно-два банковских отделения. Так, только за первые шесть месяцев 2018 года количество отделений банков в Украине в первом полугодии 2018 года сократилось на 361 (3,8%) – до 9128.

Как сообщает НБУ, Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений с 2980 отделениями, а ПриватБанк на втором месте (2108). В первом полугодии Ощадбанк закрыл 225 отделения, тогда как ПриватБанк – 135.

Большие подразделений также имеют Раффайзен Банк Аваль – 504 отделения и Укрсиббанк – 315 отделений.

По итогам полугодия наибольшее увеличение количества подразделений среди больших банков показали Альфа-Банк – на 72 отделения, до 259 (но с сокращением числа отделений ставшего "сестринским" Укрсоцбанка на 22 – до 209), А-Банк – на 9, до 220, Укрбудинвестбанк – на 8, до 42, ПУМБ – на 7, до 172.

Напомним, ранее Петр Порошенко поблагодарил НБУ за закрытие 98 банков в Украине. Президент считает правильным ликвидацию "больных" банков, не имевших шансов на жизнь. Он назвал это одной из самых сложных реформ в стране.