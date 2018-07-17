Спорт "Ювентус" - это мечта, а не карьера" - Роналду пояснил уход из "Реала"

2018-07-18 10:14 189

Пятикратный обладатель приза лучшего футболиста планеты Криштиану Роналду в Турине впервые пообщался с прессой после своего перехода в "Ювентус".

"Ювентус" - один из лучших клубов мира. Мое решение продуманное: друзья и раньше говорили, что я мог бы играть в этом клубе. Это лучший клуб в Италии, у него сильный тренер и руководство.

Я предпочитаю думать о настоящем. Настоящее понятно: я наслаждаюсь футболом, я довольно молод, я всегда любил вызовы. "Спортинг" – Манчестер – "Реал" – "Ювентус" – мечта, а не карьера. Когда я начинал, то даже не думал, что все так сложится, что я выиграю столько индивидуальных наград и клубных трофеев. Вызовы – часть моей жизни, думаю, что этот будет не хуже других. Я тут, потому что это новый вызов. Это большой клуб. При всем уважении, обычно игроки моего возраста едут в Катар или Китай. Я счастлив перейти в такой клуб в такой период моей карьеры. Очень благодарен "Ювентусу" за эту возможность.

Сборная? Конечно, я продолжу работать для своей страны. Я никогда не поворачивался к ней спиной. Если смогу еще раз за нее сыграть, то обязательно сделаю это.

Я уже говорил, что это великолепная история – провести 9 лет в "Реале". Но сейчас новый шаг в моей жизни. Хочу поблагодарить всех болельщиков от всего сердца. Но надо сконцентрироваться на следующем шаге. Я жду, когда смогу сыграть. Я мотивирован, сконцентрирован и сфокусирован. Я постараюсь показать, что я топовый игрок. Как обычно, буду трудиться на тренировках.

Вы знаете мою статистику. Но я амбициозен и люблю новые вызовы. Я не хочу оставаться в зоне комфорта. После опыта Манчестера и Мадрида я хочу попасть в историю "Ювентуса".

Я знаю, что Серия А сложный и тактический чемпионат. Я люблю получать новый опыт. Я знаю, что будет сложно, но я всю карьеру искал сложные вызовы. Не люблю сидеть и разглядывать успехи. Я хочу трудиться и достигать новых успехов. Я верю в свою игру, своих партнеров, и я верю, что успех придет. Я сделаю все на что способен. Я спокоен и уверен в себе.

Лига чемпионов – это трофей, который каждый клуб хотел бы выиграть. Но мы будем биться не только за ЛЧ, но и титул серии А. Конкуренция будет мощная, но мы должны быть спокойны и сконцентрированы, потому что выиграть Лигу чемпионов непросто. Надеюсь, я смогу помочь. "Ювентус" не смог выиграть, потому что даже когда доходишь до финала, тебе ничего не гарантировано. Надеюсь, я стану счастливой звездой этого клуба.

Я думал об одном "Золотом мяче", но уже не думаю, о том, чтобы выиграть еще два или три. Но я хочу выигрывать и быть лучшим. Кто знает? Может, мне дадут еще один "Золотой мяч", если все сложится хорошо. Я не знаю, посмотрим.

"Ювентус" дал мне великолепный шанс, и я так благодарен. Это шаг вперед. Я вижу, что "Ювентус" – клуб, который может добиться многих успехов. Кубки, серия А, финал ЛЧ – я горжусь тем, что я тут, тем, что они мной заинтересовались. Надеюсь, что смогу вывести "Ювентус" на более высокий уровень

Я не вижу игроков конкурентами. Я не так живу. Мы хотим побеждать, выигрывать каждый матч – вот наш вызов. Все говорят про наше соперничество с Месси, но у каждого свои матчи. Все бьются за свои клубы – и я так же. В конце посмотрим, кто лучший. Будет тяжело, лига тяжелая, но "Юве" готов, я готов, а возраст – неважно. Я чувствую себя круто, мотивированно. Я как всегда постараюсь играть как можно лучше. Я жду, что хорошо начну в лиге и постараюсь выиграть все трофеи".

Напомним, Криштиану Роналду играл в "Реале" с 2009 года. За это время португалец дважды выиграл Примеру, два раза побеждал в Кубке Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив в чемпионате 311 голов, а в еврокубках - 88.

По материалам GDS.