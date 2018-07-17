Спорт Усик отказался проводить открытую тренировку в Москве

2018-07-17 18:30 261

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) отказался провести открытую тренировку в ТРЦ "Океания", что в Москве, накануне финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя титулов WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

Усик вышел в ринг, постоял несколько секунд, всем поклонился и покинул помост.

После боксёр уделил несколько минут многочисленным представителям СМИ, которые едва не сбивая друг друга с ног пытались успеть первыми к Александру.

"Зрителям нужно ожидать хорошего поединка, потому что выходят два спортсмена высокого уровня. Такие бои входят в историю, они ожидаемые. Дай Бог, чтобы бой состоялся", - сказал Усик журналистам.

Напомним, бой Усик - Гассиев должен состояться в Москве в ночь с 21 на 22 июля.