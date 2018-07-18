Спорт Названы самые высокооплачиваемые игроки "Шахтера" и "Динамо"

2018-07-18 22:00 363

 

Бразилец Тайсон, натурализованный украинец Марлос, а также парагваец Дерлис Гонсалес являются самыми высокооплачиваемыми игроками грандов украинского футбола "Шахтера" и "Динамо".

Об этом сообщает сайт Sport Arena.

Самыми высокооплачиваемыми игроками "Шахтера" Марлос и Тайсон стали после ухода из команды Бернарда, Дарио Срны, Фреда и Факундо Феррейры, что привело к значительной разгрузке платежной ведомости "горняков".

Отмечается, что и Марлос, и Тайсон зарабатывают в донецком клубе по 2 миллиона долларов в год.

Гонсалес в "Динамо" получает 1,5 миллиона евро в год. Ранее больше парагвайца в киевском клубе зарабатывал только Дьемерси Мбокани, который покинул "Динамо" этим летом.

Также отмечается, что если Гонсалес покинет "Динамо", то лидером в зарплатной ведомости станет Беньямин Вербич, который на данный момент получает чуть меньше парагвайца.

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