Мир видео "Взглянула в глаза злу": Мелания Трамп не смогла скрыть эмоций после рукопожатия с Путиным

2018-07-18 19:00 519

 

Лицо первой леди США резко меняется после рукопожатия с президентом РФ

Пользователи сети обратили внимание на выражение лица супруги президента США Дональда Трампа Мелании после рукопожатия с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. 

Вначале Мелания с улыбкой пожимает Путину руку, а затем выражение ее лица резко меняется.

"Похоже, она посмотрела в глаза злу", – пишут пользователи сети.

 

Ранее мы писали, что первая леди США Мелания, сопровождавшая супруга на протокольных фото, была одета в легкое пальто Gucci желтого цвета (в +27 градусов на улице). В этом журналисты усмотрели скрытый смысл, мол, в платье такого же желтого цвета J Mendel Мелания была на встрече с британским премьером Терезой Мэй.

Напомним, в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

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