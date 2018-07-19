Спорт фото Марадона пришел - Милевский вышел: "Динамо" Брест разрывает контракт с украинцем

2018-07-19 15:14 204

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский может покинуть брестское "Динамо", за которое он выступал последний сезон.

Как сообщает By.Tribuna.com, брестский клуб в ближайшее время разорвет контракты с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Причиной расторжения договоров с игроками стало нарушение дисциплины. У Милевского с этим были проблемы во всех предыдущих клубах.

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Примечательно, 33-летний форвард выдал на удивление хороший сезон в Бресте, трижды забил и 7 раз ассистировал партнерам по команде, выиграл Кубок и Суперкубок Беларуси.

После киевского "Динамо" (2002-2013 годы) форвард объездил немало клубов - турецкий "Газиентеспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынская "Конкордия", российский "Тосно" и белорусское "Динамо".

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