Мир Туристическая катастрофа: гигантские медузы оккупировали побережье моря в Крыму

2018-07-19 16:59 114

В Крыму температура воды на Южном побережье упала из-за холодного течения, а Азовское побережье подверглось нашествию медуз.

"Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: все южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз", - уточняяют месные СМИ.

Стоит отметить, что побережье Азовского моря оккупировали самые большие медузы, которые водятся Черном море - Аурелии. Некоторые из них достигают полуметра.

Хоть они и не смертельны для человека, но оставляют болезненные ожеги. Сейчас эти существа находятся у побережья, и немногочисленные отдыхающие могут только ходить вокруг.