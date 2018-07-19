Спорт В субботу Шахтер и Динамо сыграют за Суперкубок Украины

2018-07-19 18:30 225

 

В субботу, 21 июля в Одессе Шахтер и Динамо разыграют Суперкубок Украины, которым традиционно начинается украинский футбольный сезон. Букмекеры отдают предпочтение "горнякам".

Об этом сообщает Укринформ.

Например, ставки на успех "Шахтера" принимаются с коэффициентами в диапазоне 2,12 - 2,15, а на победу "Динамо" - 3.30 - 3,40. Ничья оценивается коэффициентом 3,20 - 3,54.

Судить о состоянии команд к первой игре сезона можно лишь по результатам товарищеских матчей на тренировочных сборах.

В Суперкубке у оппонентов примерное равенство. "Шахтер" и "Динамо" в одиннадцатый раз разыграют трофей между собой. Ранее команды побеждали по пять раз. Всего же "Шахтер" является 8-кратным обладателем Суперкубка Украиниы, "Динамо" - 6-кратным.

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