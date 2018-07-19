Украина В Украине изменился порядок уплаты единого социального взноса

2018-07-19 20:00 261

 

В Украине изменился механизм начисления и уплаты единого социального взноса. Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте Государственной фискальной службы.

"С 26 июня 2018 года вступили в силу изменения к Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (приказ Министерства финансов от 4 мая 2018 года № 469)", - говорится в сообщении.

Также был расширен перечень плательщиков единого взноса. Так, с 1 января 2018 года плательщиками ЕСВ определены члены фермерского хозяйства.

Кроме того, изменены отчетные формы - таблица 1 Приложения 4 "Отчет о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, надбавки, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного ЕСВ" и Приложение 5 "Отчет о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного ЕСВ "(создано унифицированную форму для плательщиков ЕСВ определенных пунктами 4, 5, 51 части первой статьи 4 Закона Украины № 2464).

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