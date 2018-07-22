Спорт Появилось видео массовой драки футбольных ультрас "Шахтера" и "Динамо" в Одессе

2018-07-22 11:30 459

 

В субботу, 21 июля, на улице Маразлиевской в Одессе произошла массовая драка фанатов футбольных клубов "Шахтер" с "Динамо", которые разыграли Суперкубок Украины по футболу на стадионе "Черноморец".

По имеющейся информации, в драке участвовали около 200 человек.

Как сообщает пресс-служба управления полиции Одесской области, правоохранители задержали шестерых участников стычки. С ними проводятся неотложные следственные действия.

Полицейские также получили телесные повреждения, задерживая ультрас. Официально сообщается как минимум о двух пострадавших стражах правопорядка.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и правовой статус каждого из его участников", - добавили в полиции.

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