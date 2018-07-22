Врачи рассказали, какая крупа самая полезная

Врачи рассказали, что по "полезности" первое место занимает гречка, так как она сбалансирована по аминокислотному составу, в ней много белка, сообщает healthystyle.info.
Гречка не подвержена нападению вредителей, поэтому ее не обрабатывают пестицидами. Еще гречка практически не повышает уровень глюкозы в крови.
На втором месте бурый рис.При его обработке сохраняется семенная пленка, что позволяет сохранить в зерне больше полезных микро- и макроэлементов.
А вот третье место заняли макароны из твердых сортов пшеницы. Варить их нужно до полуготовности, как говорят итальянцы, al dente, чтобы в их составе, как и в белом рисе, не было много крахмала.
Однако, детологи отметили, что чем разнообразнее будет рацион, тем больше пользы еда принесет организму.