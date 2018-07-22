Спорт Усику хотят присвоить звание Героя Украины

2018-07-22 13:30 174

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить украинскому боксеру Александру Усику за победу в Москве звание Героя Украины. Бой премьер назвал историческим.

"Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает – сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" – заявил Гройсман.

В свою очередь, Гарант Конституции поздравил Александра Усика с победой над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. По его словам, он не сомневался, что Усик выиграет этот бой.

"Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украина гордится тобой!" – подчеркнул Порошенко.

Напомним, что бой Гассиева и Усика начался 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский" и закончился уже ночью 22 числа. Арбитры единогласно присудили победу Усику, который стал обладателем всех четырех поясов чемпиона мира в первом тяжелом весе – WBO, WBC, WBA, IBF.