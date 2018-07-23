Спорт "Заря" получила соперника по 3 раунду квалификации Лиги Европы

2018-07-23 16:15 135

 

Луганская "Заря" в третьем раунде квалификации футбольной Лиги Европы встретится с португальской "Брагой".

Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в швейцарском Ньоне.

Первый матч подопечные Юрия Вернидуба сыграют дома 9 августа, а ответный матч пройдет 16 августа в Португалии.

Также потенциальных соперников по 3 кругу отбора Лиги Европы получил и ФК "Мариуполь".

Мариупольская команда в случае прохождения шведского "Юргордена" во 2 круге квалификации, встретится в следующем раунде с победителем пары "Вентспилс" - "Бордо".

Напомним, что ранее узнало своего соперника по квалификации Лиги Чемпионов и киевское "Динамо".

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