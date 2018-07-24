Украина В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов

2018-07-24 13:44 189

С начала года в Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов и оформили 27 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. 

“За время проведения операции Перевозчик в 2018 году силами ГЧП и ГУНП было выявлено более 3 тысяч технически неисправных автобусов, оформлено 27 тысяч (!) нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров”, - сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

По его мнению, все эти меры, как и жертвы аварий, ничему перевозчиков не научили. В частности, он отметил, что в понедельник на трассе Одесса-Киев патрульные остановили заполненное людьми маршрутное транспортное средство и обнаружили в крови водителя 0,63 промилле алкоголя. Правоохранитель подчеркнул, что это втрое превышает допустимые нормы.

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Белошицкий убежден, что бороться с таким положением дел можно только через ужесточение законодательства и расширение возможностей для “очистки дорог от угроз”.

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Также он призвал пассажиров в случае, если водитель ведет себя подозрительно или имеет явные признаки алкогольного опьянения, немедленно вызывать полицию.

Напомним, после серии смертельных аварий премьердал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут.

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