Спорт Тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что доверяет репутации Ярмоленко

2018-07-26 09:11 114

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини высказался о новичках команды, в том числе об украинце Андрее Ярмоленко. 

"Мы пытаемся построить сильный коллектив. Тебе не нужна просто команда – тебе нужен коллектив. Сейчас у нас есть 7 новых футболистов, но 3 важных игрока травмированы. В последние дни, пока у нас есть время, мы попытаемся подписать игроков, чтобы создать максимально возможный сильный коллектив. Мы работаем вместе над трансферами, увидим, сколько денег есть у нас сейчас, но мы работаем и создаем сильный состав.

Я работал в Англии 5 лет и знаю о "Вест Хэме". Знаю, что фаны "молотобойцев" любят красивый, атакующий футбол, поэтому, возможно, это была одна из причин, почему меня пригласили в команду. Мы любим техничных футболистов, которые нужны для игры в красивый и атакующий футбол. Мы приобрели очень техничных игроков. Не только Фелипе Андерсона, но и Ярмоленко – они смогут продемонстрировать в АПЛ, почему имеют такую репутацию", - сказал Пеллегрини.

Напомним, Андрей Ярмоленко провел год в дортмундской "Боруссии", но после смены тренера, который решил омолодить команду, был продан почти за 25 млн евро в лондонский клуб.

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