Спорт Из "Динамо" в "Динамо": Милевский определился с новым клубом

2018-07-25 19:30 810

 

Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский может продолжить карьеру в составе минского "Динамо".

Милевский намекнул на свой переход в "Динамо" Минск в Instagram.

Под фото своего экс-одноклубника по "Динамо-Брест" Алексея Гавриловича, который уже перешел в минское "Динамо", Милевский написал: "Спасибо, кэп. Скоро увидимся". Гаврилович ответил на это: "Очень скоро".

Напомним, ранее Милевский покинул брестское "Динамо", за которое выступал с 2017 года, из-за конфликта с новым главным тренером команды. В составе "Динамо-Брест" украинец стал обладателем Кубка и Суперкубка Белоруси.

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