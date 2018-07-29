"Динамо" на последних секундах добыло победу над новичком Премьер-лиги

Киевское "Динамо" добыло трудную победу над новичком Премьер-лиги "Львовом". В матче 2-го тура чемпионата Украины по футболу подопечные Александра Хацкевича выиграли на поле соперника – 1:0, забив единственный мяч в компенсированное время.
Несмотря на статус явного аутсайдера, львовяне смотрелись очень конкурентоспособно на фоне более именитого соперника. Киевляне владели территориальным преимуществом, однако извлечь выгоду не могли.
Более того, в середине первого тайма голкипер "Динамо" Денис Бойко грубо ошибся на выходе, после чего защитникам пришлось выносить мяч с линии ворот. "Бело-синие" ответили ударом бразильцы Че Че, с которым справился вратарь "Львова" Бандура.
После перерыва игра разбилась на эпизоды. "Львов" по-прежнему продолжал организованно обороняться, не давая динамовцам свободных зон. Однако на 71-й минуте игры гости не реализовали супершанс. Сергей Сидорчук расстреливал в упор Бандуру, но тот потащил практически мертвый мяч.
После этого гости попытались пойти на штурм, но долго не могли создать остроту у ворот соперника. Лишь в компенсированное время уроженец Львовской области Назарий Русин первым же касанием в игре отправил мяч в сетку после прострела Буяльского, принеся победу "Динамо".
"Львов" - "Динамо" (Киев) - 0:1
Гол: Назарий Русин 90+2
"Львов": Александр Бандура - Александр Голиков, Владимир Адамюк, Вадим Парамонов, Серий Воронин - Владислав Приймак (Сабино 76), Максим Каленчук - Аугусто - Артур Западня (Лукас Тейлор 64), Ростислав Волошинович (Гильерме Панамби 57) - Бруно
"Динамо": Денис Бойко - Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Николай Морозюк (Назарий Русин 90+2) - Че Че (Сергей Сидорчук 63), Виталий Буяльский - Денис Гармаш (Александр Андриевский 58) - Беньямин Вербич, Виктор Цыганков - Артем Беседин
Предупреждения: Аугусто 77 – Артем Беседин 86