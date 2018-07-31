Экономика НБУ объяснил причины падения курса гривни

2018-07-31 16:42 231

На девальвацию гривни в течении последних недель повлияли перечисления дивидендов за границу и выход нерезидентов из ОВГЗ.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Курсовые колебания, которые мы наблюдаем вторую неделю, вызваны рядом факторов. В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн долларов) и выход нерезидентов из ОВГЗ (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн)", - сообщили в НБУ.

Кроме этого, на снижение курса гривни к доллару повлияли и другие факторы.

"На курсовую динамику прошлой недели также влияли значительные объемы возврата НДС в конце месяца, что значительно уменьшает объем свободной продажи валюты, а также увеличение спроса на наличную валюту, в частности с стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона", - сказали в НБУ.

С целью сглаживания валютных колебаний, НБУ выходил на рынок с валютными интервенциями - с начала прошлой недели на рынке было продано 148 млн долл США.

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 31 июля на уровне 26,75 гривни.

Напомним, ранее о причинах снижения курса гривни рассказал глава Совета НБУ.