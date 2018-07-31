Спорт "Я спаррингую": Кличко готовится снова выйти в ринг

2018-07-31 17:34 243

Экс-чемпион мира в тяжелом весе прославленный украинец Владимир Кличко подумывает снова вернуться в ринг. По его словам, он тренируется каждый день и готов взойти на настил с одной целью.

"Я тренируюсь каждый день, потому что это моя привычка. Каждые две недели я спаррингую. Я боксирую шесть раундов, а потом успокаиваюсь. Поэтому я говорю: если я вернусь на ринг - это только для благотворительности", - приводит словаа Кличко t-online.de.

В интервью немецким журналистам Владимир рассказал о своем отношении к поражениям и о том, к чему они его подтолкнули.