Экономика В госказне осталось менее 2 млрд гривен против 44 млрд в прошлом году

2018-08-02 09:40 678

Остатки средств на Едином казначейском счете к началу августа снизились до уровня января 2014 года и составили 1,99 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Госказначейства, за июль остатки средств сократились на 78,7% с 9,388 млрд гривен до 1,995 млрд гривен.

Год назад на ЕКС средств было в 22 раза больше – 44,06 млрд грн, за июль-2017 они сократились на 1,07 млрд грн.

Схожий с нынешним уровень средств на ЕКС наблюдался в январе-2014, когда этот показатель составлял 1,73 млрд грн, увеличившись по сравнению с декабрем 2013 года на 0,54 млн грн.

За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Согласно данным Нацбанка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в июле этого года уменьшились на 1,01 млрд грн и составили 45,35 млрд грн.

Напомним, в конце июля Казначейство выделило ссуды Пенсионному фонду для финансирования пенсий.

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