В госказне осталось менее 2 млрд гривен против 44 млрд в прошлом году

Остатки средств на Едином казначейском счете к началу августа снизились до уровня января 2014 года и составили 1,99 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Госказначейства, за июль остатки средств сократились на 78,7% с 9,388 млрд гривен до 1,995 млрд гривен.
Год назад на ЕКС средств было в 22 раза больше – 44,06 млрд грн, за июль-2017 они сократились на 1,07 млрд грн.
Схожий с нынешним уровень средств на ЕКС наблюдался в январе-2014, когда этот показатель составлял 1,73 млрд грн, увеличившись по сравнению с декабрем 2013 года на 0,54 млн грн.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
Согласно данным Нацбанка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в июле этого года уменьшились на 1,01 млрд грн и составили 45,35 млрд грн.
Напомним, в конце июля Казначейство выделило ссуды Пенсионному фонду для финансирования пенсий.