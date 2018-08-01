Спорт Усик отказался от звания Героя Украины и готов выйти на бой с хейтерами

2018-08-01 17:42 417

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик дал первую пресс-конференцию после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. В начале мероприятия чемпион поблагодарил всех, кто его поддерживал, а также передал привет всем, кто поливал его грязью из-за того, что он провел бой в Москве.

"Поливайте нас всякой гадостью, нас это только радует", - заявил Усик. Спортсмен также отказался от звания Героя Украины, которое ему выразил желание вручить премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Не нужно мне ничего давать. Просто не мешайте мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Мне не нужны звезды Героя, для части населения Украины я и так герой. У меня есть признание, а звезды у нас и так дают, кому попало. Лучше бы те, кто постоянно кричит по телевизору по любому поводу, вернули в страну мир и подняли пенсии", - сказал Усик.

Боксер добавил, что к высказываниям различных политиков, которым не нравится то, что спортсмен боксировал в России, он относится с юмором и всерьез их не воспринимает. "Я могу выйти на ринг один против всех хейтеров вместе взятых. Один буду биться со всеми недовольными. А украинцам я советую не смотреть телевизор. Они там мелят, что попало. Пусть лучше говорят гадости на меня, чем на кого-то другого. Я не обижаюсь", - заявил Усик.