Экономика Трамп рассматривает вопрос о повышении пошлин на товары из Китая

2018-08-03 18:29 90

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о повышении ввозной пошлины на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов не на 10%, о чем он говорил ранее, а на 25%. 

"Возможное повышение ставки тарифов направлено на то, чтобы вооружить администрацию дополнительными инструментами, которые могут побудить Китай изменить свою пагубную политику и поведение. Это позволит сформировать более справедливые рыночные отношения и будет способствовать процветанию всех наших граждан", −  сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

При этом американские СМИ со ссылкой на официальных представителей сообщают, что администрация Трампа сохраняет открытым канал связи с Пекином для неформального обсуждения вопросов, касающихся возможных переговоров по проблеме пошлин.

Напомним, 11 июля стало известно, что администрация Трампа подготовила новый список товаров из Китая, которые подлежат взысканию пошлин на общую сумму около 200 миллиардов долларов.

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Экономика

Трамп рассматривает вопрос о повышении пошлин на товары из Китая 2018-08-03 18:29 90
Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку 2018-08-02 19:00 714
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