Спорт Клуб из Барселоны заинтересовался украинским полузащитником Коноплянкой

2018-08-03 15:45 204

В прошлом звезда "Днепра", полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка может в новом сезоне вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает Tiempo de Espanyol, барселонский "Эспаньол" может взять в аренду полузащитника, ныне выступающего за немецкий "Шальке". Ради игры в знаменитой испанской Примере украинец готов даже пойти на снижение зарплаты.

Сейчас Евгений получает около 2,5 млн евро в год.

Напомним, Коноплянка уже играл в чемпионате Испании. Местная "Севилья" стала первым иностранным клубом футболиста. Но в Севилье Евгению задержать не удалось.