Спорт Украинское классико. Стало известно, кто рассудит матч Динамо - Шахтер

2018-08-02 21:00 162

В пятницу, 3 августа, болельщиков Украины ждет яркое и жаркое зрелище. В третьем туре чемпионата Украины по футболу киевское Динамо сыграет с чемпионом страны, донецким Шахтером. Игра пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 19.00.

Главным арбитром центрального поединка тура УПЛ назначила львовянина Юрия Можаровского. На линиях ему будут помогать Александр Войтюк (Запорожье) и Семен Шлончак (Черкассы). Четвертым арбитром назначен Виталий Романов (Днепр). Наблюдателем арбитража стал Виктор Швецов (Одесса).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что знаменитый тренер Мирон Маркевич выдал свой прогноз на этот матч.

"Шахтер уже четыре игры подряд проиграл Динамо. Возможно, киевляне уже знают как обыгрывать Шахтер. Я склоняюсь к тому, что будет ничья", - заявил Мирон Маркевич.

Также мы рассказывали, что 3 августа, метро Киева изменит режим работы трех станций из-за матча Динамо - Шахтер.