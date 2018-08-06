Спорт Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов "Славия" - "Динамо"

2018-08-06 17:51 108

7 августа киевский клуб проводит первый поединок квалификации главного еврокубка в Праге против вице-чемпиона Чехии.

"Динамо" (Киев) вступает в борьбу за путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Для того, чтобы составить компанию "Шахтеру" (он, как победитель УПЛ-2018, уже автоматически вышел в группу), подопечным тренера Александра Хацкевича необходимо пройти два этапа квалификации. Это вполне реально: в 4-м раунде "Динамо" может сыграть с победителем пары "Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Нидерланды). Но пока все мысли – о противостоянии с пражской "Славией", против которой "Динамо" сыграет в 3-м раунды квалификации. 7 августа пройдет первый поединок в Праге, а ответный состоится 14 августа в Киеве на НСК "Олимпийском".

Начало матча "Славия" - "Динамо" - во вторник 7 августа в 20:30 по киевскому времени, а прямая трансляция на телеканале 2+2.