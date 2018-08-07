Спорт Лига чемпионов: Сегодня Динамо сыграет на выезде против вице-чемпиона Чехии

2018-08-07 15:14 213

По мнению букмекеров, фаворитом данной встречи выступает Славия. Правда, не стоит забывать, что команда Хацкевича сильно начала сезон, выиграла все четыре поединка, дважды одолев самого принципиального украинского соперника - Шахтер.

Сегодня в третьем туре квалификации Лиги чемпионов серебряный призер чемпионата Чехии померяется силами со второй командой украинской Премьер-Лиги.

"Перед каждой игрой, особенно, когда противостояние состоит из двух матчей, шансы команд всегда 50% на 50%. "Славия" исповедует не только силовой футбол, у них есть и креативные футболисты. Все зависит от ситуации. У нас есть план на игру, о котором мы подробнее расскажем футболистам уже завтра. Мы отталкиваемся от своей игры. Для "Динамо" участие в Лиге чемпионов - это престиж клуба и страны, мы очень хотим попасть в групповой этап, пожалуй и "Славия" ставит такую ​​же задачу", - говорит главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

По мнению аналитиков известной букмекерской конторы Фан Спорт, фаворитом данной встречи выступает Славия, на победу которой предлагается коэффициент 2.65, на ничью – 3.05, а на успех Динамо Киев – 2.9. На базовый тотал больше 2 голов можно поставить за 1.73, тогда как на ТМ 2 забитых мячей – за 2.11.

Славия

Минувший чемпионат подопечные Йиндриха Трписовски провели не особо удачно. По итогам первого круга заметно отстали от Спарты и даже последующий рывок не позволил им занять первое место. Правда, новый розыгрыш чемпионата Чехии Славия начала куда увереннее, добыв три легких победы в трех стартовых турах. Причем в каждом из них пражане забивали как минимум трижды: Сигма (3:0), Карвина (4:0) и Опава (3:1). Впрочем, первенство Чехии едва ли можно сравнивать по уровню с Лигой чемпионов, поэтому в данном турнире Славия наверняка будет играть куда более осторожно.

Динамо Киев

Команда Хацкевича тотлично начала новый сезон, добыв четыре победы в четырех матчах. Правда во всех поединках киевская команда неизменно побеждала с минимальным счетом 1:0. В течение данной серии Динамо дважды играло с самым принципиальным в стране соперником - донецким Шахтером, который в прошлом сезоне выиграл все внутренние турниры. Так что динамовцы сейчас находятся в отличной форме и выглядят фаворитом предстоящей встречи, хотя наверняка не будут сильно рисковать и в гостевом поединке не откажутся от результативной мировой.

Посмотреть поединок можно на канале 2+2

Начало в 20:30

Прага, "Эден Арена"