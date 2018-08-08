Спорт видео Чемпионка Европы Наталья Прищепа в Берлине покорила стадион благородством

2018-08-08 11:42 207

Трогательная ситауция с участием украинской спортсменки произошла во время забега в квалификации континентального первенства-2018 в беге на 800 метров в Берлине.

Действующая чемпионка Европы Наталья Прищепа проявила настоящее спортивное благородство, чем сорвала бурные апплодисменты зрителей.

Соперница Натальи - бельгийка Рене Ейкенс за несколько метров до финиша не удержала равновесие в борьбе с француженкой Клавдией Саундерс и упала прямо на дорожку. На тот момент Ейкенс бежала на четвертой позиции и пыталась прорваться в тройку лидеров, квалифицируемых в полуфинал.

Бельгийка была настолько расстроена падением, что расплакалась прямо на беговой дорожке. Финишировавшая первой украинка Прищепа быстро вернулась, помогла своей сопернице подняться и добраться до финиша.