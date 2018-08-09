Экономика В НБУ заявили, что кредиты МВФ не спасут экономику

2018-08-09 16:30 183

Развивать и улучшать состояние экономики необходимо за счет проведения промышленной политики.

Кредиты Международного валютного фонда способствуют финансовой стабильности Украины, однако они не способны решить структурных проблем экономики. Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

“Продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако, это не решит структурных проблем экономики страны, не остановит ее деиндустриализацию", - отметил Данилишин.

По его словам, основным инструментом, с помощью которого развитые страны влияют на состояние национального хозяйства является проведение промышленной политики, а именно меры со стороны государства по поддержке или развитию конкретных секторов национальной экономики.

При этом Данилишин отмечает, что Украине нужно применять кластерный подход к промышленной политике.

“Нужно формировать кластеры в таких перспективных высокотехнологичных отраслях экономики Украины, как авиакосмический комплекс, станкостроение, производство современной сельскохозяйственной техники. Украинская наука должна быть сохранена и трансформирована, особенно ее техническая составляющая на работу в системе кластеров”, — пояснил глава Совета НБУ.

Он ставит акцент на производстве сельхозтехники, поскольку именно аграрно-промышленный сектор играет в Украине весьма серьезную роль.

Кроме того, как добавил Данилишин, государство должно создавать привлекательные условия для прямого инвестирования в технологические сектора украинской экономики. Инвестиции в высокие технологии будут одним из ключевых элементов повышения конкурентоспособности экономики Украины и обеспечения ее устойчивости к внешним шокам.

Отдельно глава Совета НБУ выделил развитие машиностроения, которое можно обеспечить за счет прямых иностранных инвестиций. А их в свою очередь удастся привлекать путем создания привлекательных условий для совместных предприятий между украинскими и международными компаниями, в частности налоговых стимулов.

“Чтобы привлекать иностранные инвестиции, целесообразно устанавливать понижающие коэффициенты к размеру отдельных налогов в зависимости от количества создаваемых рабочих мест, связанных с инвестиционным проектом, или в зависимости от объема экспорта высокотехнологичной продукции, произведенной на этих предприятиях”, — пояснил Данилишн.

Также он настаивает на кардинальном улучшении продвижения украинского экспорта и развитии частно-государственного партнерства, особенно в вопросе развития инфраструктуры.

При этом экономическими реформами в стране, по его убеждению, должны заниматься именно украинцы, поскольку они досконально знают “анатомию и физиологию”, систему ценностей, социально-экономическую генетику экономики и общества, подлежащих реформированию.

Накануне СМИ сообщили, что Украина договорилась с МВФ о выделении очередного кредитного транша. Деньги могут выделить уже в сентябре. Официальных подтверждений данной информации нет.