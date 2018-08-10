Экономика В Украине могут кончиться деньги на пенсии и зарплаты - Bloomberg

2018-08-11 11:00 234

 

Украину ждут серьезные проблемы с ликвидностью, которые могут привести к неспособности государства выполнить свои обязательства перед населением. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, агентство отмечает, что средства на счетах Министерства финансов для выплаты пенсий и зарплат в госсекторе упал до самого низкого за последние четыре года уровня. Причина в том, что доходы бюджета не соответствуют запланированным.

Финансирование должно быть происходить путем продаж еврооблигаций и иностранной помощи. Но сложность в том, что помощь вряд ли поступит, пока не будут урегулированы разногласия с Международным валютным фондом.

"Нет проблем с бюджетным дефицитом - есть проблема с ликвидностью", - сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, отметив, что для покрытия дефицита Украине нужен транш МВФ.

В то же время исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила Bloomberg, что сделка с самой последней выплатой, отложенной на год, "очень близка". Поэтому прямого риска для платежеспособности Украины нет.

Она отметила, что "все платежи производятся своевременно", а резервы в прошлом месяце составили почти 18 миллиардов долларов. Кроме того, растет валовой внутренний продукт.

С тем, что все не так катастрофично, согласен и главный исполнительный директор инвестиционного банка Dragon Capital в Киеве Томас Фиала. По его словам, экономика растет "относительно хорошо и восстанавливается".

Однако он тоже обратил внимание на то, что недавнее ухудшение ликвидности стало проблемой. Томас Фиала добавил, что в финансовом мире "хотели бы, чтобы это разрешилось как можно скорее".

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