Минувшей ночью в Украине произшло еще одно смертельное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и фуры. На 390 километре трассы Киев-Одесса частный бус на полном ходу таранил грузовую машину.
Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Одесской области, в аварии участвовали грузовик и микроавтобус, в котором находились 14 пассажиров. Водитель автобуса погиб, его тело помогали доставать спасатели. Пассажиры получили разные травмы, их увезли в больницу.
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Уже установлено, что микроавтобус Mersedes Sprinter двигался в направлении Одессы, его водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком MAN, который стоял на обочине из-за неисправности.
В результате водитель микроавтобуса погиб на месте, а восемь его пассажиров были доставлены в Ивановскую ЦРБ. Все пострадавшие - жители Сумской области и ехали на отдых в Одессу.
По словам пострадавших, они заказали места через сервис Blablacar.
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"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. На отрезке дороги, где случилось дорожно-транспортное происшествие, работает следственно-оперативная группа полиции. Движение автотранспорта обеспечивается в объезд места происшествия", - сообщили в полиции области.
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