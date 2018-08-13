Украина В Кабмине рассказали, что будет с ПриватБанком к 2022 году

2018-08-13 17:02 123

 

Кабинет министров Украины обнародовал стратегию развития государственного ПриватБанка до 2022 года.

Согласно оценкам правительства, стоимость ПриватБанка в 2022 году может находиться в диапазоне 40-65 млрд гривен. На сегодняшний день сумма докапитализации финучреждения государством достигла отметки в 155,4 млрд грн.

Мультипликатор продажи (цена/стоимость капитала) может составить от 1,4 в случае развития банка, как универсального, до 1,8 при концентрации банка только на платежах, работе с ликвидностью и отказе от всех рисковых операций.

При этом Приватбанк будет строить свою работу по схеме "сбалансированное развитие с избирательным подходом к корпоративным клиентам".

Согласно этой схеме построения работы предполагается сохранение к 2022 году доли банка на рынке кредитования физических лиц (35%), увеличение доли кредитования МСБ (с 5% до 15%) и корпоративных клиентов (с 1% до 5%).

Эта схема реализации стратегии предполагает, что стоимость банка к 2022 году составит 62 млрд гривен, а мультипликатор продажи составит 1,7.

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