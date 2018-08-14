Трое футболистов ровенского Вереса избили таксиста у себя в городе, отказавшись платить за предоставленную услугу.
Как рассказали в местной полиции, к ним обратился водитель такси. Вскоре были найдены и нападавшие, которые отрицали свою вину, но таксист их опознал.
"21-летних и 25-летнего жителей патрульные задержали, освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении и передали следователям для установления обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности. Они были в состоянии опьянения, каждый из них надул больше одного промилле (норма в Украине – не более 0,2 промилле, – ред)", – сообщила инспектор патрульной полиции области Александра Холова.
Позже местные СМИ опознали в нападавших игроков Вереса – Антона Котляра, Виктора Барабаша и Дмитрия Заикина. В полиции подтвердили их имена и даты рождения.
В клубе пока не комментируют информацию, заявили только, что в этот день у игроков был выходной.