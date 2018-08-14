Спорт фото Мегазвезды! Футболисты ровенского Вереса избили таксиста, который требовал оплату

2018-08-14 12:14 159

Трое футболистов ровенского Вереса избили таксиста у себя в городе, отказавшись платить за предоставленную услугу.

Как рассказали в местной полиции, к ним обратился водитель такси. Вскоре были найдены и нападавшие, которые отрицали свою вину, но таксист их опознал.

 "21-летних и 25-летнего жителей патрульные задержали, освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении и передали следователям для установления обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности. Они были в состоянии опьянения, каждый из них надул больше одного промилле (норма в Украине – не более 0,2 промилле, – ред)", – сообщила инспектор патрульной полиции области Александра Холова.

 Позже местные СМИ опознали в нападавших игроков Вереса – Антона Котляра, Виктора Барабаша и Дмитрия Заикина. В полиции подтвердили их имена и даты рождения.

В клубе пока не комментируют информацию, заявили только, что в этот день у игроков был выходной.

 

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Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Rogers Cup 2018-08-10 15:13 801
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