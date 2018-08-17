Экономика НБУ рассказал, что стоит за резким падением гривны в последние недели

2018-08-19 11:30 159

 

Национальный банк Украины (НБУ) не видит фундаментальных причин для снижения обменного курса украинской национальной валюты.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривны", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на сегодняшний день наблюдается повышение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов, отметили в НБУ.

Кроме того, на курсе сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, требующих валюту для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, продукты питания, туризм и т.д.). Это, по оценкам НБУ, свидетельствует о росте доходов населения.

Еще одним фактором, влияющим не курс гривны, стало сезонное снижение предложения валюты со стороны населения на наличном рынке из-за негативных ожиданий.

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