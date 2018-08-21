Украина Убийцей патрульного оказался Поярков - установлена личность харьковского стрелка

2018-08-21 12:15 258

Потеряв работу автослесаря еще весной, мужчина начал много пить. Постоянная депрессия и алкоголь довели его до срыва - он застрелил жену и открыл огонь около горсовета Харькова.

Полиция установила личность мужчины, который устроил стрельбу у мэрии Харькова. Им оказался местный житель Александр Поярков. Об этом сообщил глава полиции Харьковской области Олег Бех, подтвердив, что мужчина перед стрельбой у мэрии убил свою жену.

"Смерть наступила еще 19-го августа. У женщины были огнестрельные ранения левого глаза, челюсти, на шее и на предплечье. Она находилась мертвой возле своей кровати. В ходе осмотра места происшествия было найдено и изъято большое количество огнестрельного оружия, патронов, также станок, на котором изготовлялись патроны", - заявил Бех.

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Имя погибшей - Наталья Пояркова 1976 года рождения. Она вышла замуж за разыскиваемого харьковского стрелка Александра Пояркова (1971 года рождения) в 2014 году.

В полиции отметили, что подозреваемый в убийстве злоупотреблял алкоголем, и, вероятно, убил жену, находясь навеселе.

"Сейчас мы понимаем, что под влиянием алкоголя, стресса он застрелил свою жену. На месте найдены гильзы, которые также совпадают с гильзами, которые найдены под горсоветом. Он был опознан родственниками", - заявил Бех.

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По его словам, мужчина с 1990-х работал слесарем. Ремонтировал автотранспорт.

"31 мая 2018 года его уволили. Знакомым рассказывал, что уволился из-за невыплаты зарплаты. Из-за этого стал выпивать, был в депрессии", - сказал Бех.

Мужчина нигде не работал длительное время. Есть информация, что он был снайпером. Сейчас это проверяется.

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