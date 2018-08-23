Мир Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира возглавил 57-летний Джордж Клуни

2018-08-23 21:36 201

Американский киноактер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2018 год по версии Forbes. В этом году 57-летний Клуни уже получил 239 миллионов долларов.

Рейтинг опубликован на официальном сайте журнала.

Отмечается, что Клуни за этот период не исполнил ни одной роли. Он заработал на продаже своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой актер стал богаче на $233 млн. А также снимался в рекламе.

Вторую строчку рейтинга с заработанными $124 млн занял Дуэйн Джонсон.

На третьем месте оказался Роберт Дауни-младший ($81 млн). Наибольший доход ему принесла роль в картине Мстители: Война бесконечности.

Также в первую десятку вошли: Крис Хемсворт (64,5 млн долларов), Джеки Чан (45,5 млн долларов), Уилл Смит (42 млн долларов), Акшай Кумар (40,5 млн долларов), Адам Сендлер (39,5 млн долларов), Салман Кхан (38,5 млн долларов) и Крис Эванс (34 млн долларов).

В общей сложности 10 самых высокооплачиваемых актеров года заработали 748,5 млн долларов.