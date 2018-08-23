Мир Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира возглавил 57-летний Джордж Клуни

2018-08-23 21:36 201

Американский киноактер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2018 год по версии Forbes. В этом году 57-летний Клуни уже получил 239 миллионов долларов.

Рейтинг опубликован на официальном сайте журнала.

Отмечается, что Клуни за этот период не исполнил ни одной роли. Он заработал на продаже своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой актер стал богаче на $233 млн. А также снимался в рекламе.

Вторую строчку рейтинга с заработанными $124 млн занял Дуэйн Джонсон.

На третьем месте оказался Роберт Дауни-младший ($81 млн). Наибольший доход ему принесла роль в картине Мстители: Война бесконечности.

Также в первую десятку вошли: Крис Хемсворт (64,5 млн долларов), Джеки Чан (45,5 млн долларов), Уилл Смит (42 млн долларов), Акшай Кумар (40,5 млн долларов), Адам Сендлер (39,5 млн долларов), Салман Кхан (38,5 млн долларов) и Крис Эванс (34 млн долларов).

В общей сложности 10 самых высокооплачиваемых актеров года заработали 748,5 млн долларов. 

Еще по теме

Экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона обвинили в исламофобии

2018-08-08 15:16 1041

Составлен независимый рейтинг стран мира по уровню цен на бензин

2018-08-01 15:14 2094

Патологические недоверие к политикам приведет к власти абсолютных маргиналов

2018-07-24 14:57 768

После победы в Москве Усик ворвался в пятерку лучших боксеров мира

2018-07-24 10:14 1389

Еще новости в разделе "Мир"

Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира возглавил 57-летний Джордж Клуни

2018-08-23 21:36 201

США второй раз в своей истории начала продавать нефть из стратегических запасов

2018-08-22 20:31 744

США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками

2018-08-22 16:29 459

"Охота на ведьм и большой позор", - Трамп отреагировал на приговор Манафорту

2018-08-22 13:43 495
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира возглавил 57-летний Джордж Клуни 2018-08-23 21:36 201
США второй раз в своей истории начала продавать нефть из стратегических запасов 2018-08-22 20:31 744
США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками 2018-08-22 16:29 459
"Охота на ведьм и большой позор", - Трамп отреагировал на приговор Манафорту 2018-08-22 13:43 495

Лента

21:36 Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира возглавил 57-летний Джордж Клуни
ПОЛНЫЙ СПИСОК 20:31 Какие дороги в Киеве перекрыли на время празднования Дня Независимости
19:34 "Неуверенность и психологическое давление", - Хацкевич назвал причины поражения от "Аякса"
18:29 Папа Римский Франциск пожелал Порошенко найти решение на благо мира
видео 18:01 Журналисты зафиксировали раздачу денег участникам митинга под НАПК
17:53 Как выбрать вариант пола для дома?
17:33 В Службе безопасности Украины раскрыли тайного агента, работавшего на ФСБ
16:28 Сегодня в США вступили в силу жесткие торговые пошлины на товары из Китая
15:35 В Минобороны уверяют, что на военный парад дополнительно денег из бюджета не брали
14:46 Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок