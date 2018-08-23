Экономика Украина благополучно прожила без российского газа первую тысячу дней

2018-08-24 17:28 165

Впервые за всего года Независимости страна сделала реальный серьезный шаг к энергетической независимости от Москвы. Как сообщили на сайте Укртрансгаза, исполняется ровно тысяча дней, как старна не импортирует газ из России.

"Символично. Накануне Дня Независимости пересекли отметку в 1000 дней, как мы импортируем газ только с западной границы", - написал в Facebook советник главы Минэнергоугля Максим Билявский.

Напомним, Украина прекратила покупать газ напрямую у России с ноября 2015 года. Импорт газа осуществляется только с территории европейских стран. В 2016 году было импортировано 11,1 млрд кубов газа, а в 2017-м - 13,9 млрд.

За первое полугодие 2018 года Украина импортировала более 4,1 млрд кубов газа из ЕС на $1,5 млрд.

По данным Укртрансгаза, на сегодня объем накопленного газа в подземных хранилищах Украины составляет около 14 млрд кубов. Для отопительного сезона нужно закачать 17 млрд кубометров газа.