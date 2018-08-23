Спорт "Неуверенность и психологическое давление", - Хацкевич назвал причины поражения от "Аякса"

2018-08-23 19:34 132

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал проигранную игру "Аяксу" в квалификации Лиги чемпионов.

"Когда пропускаешь в начале матча, идет давление со стороны болельщиков. Индивидуальная ошибка была допущена в этот момент. Потом сравняли счет после стандартного положения. По эпизоду с возможным пенальти на Цыганкове я еще не видел повтор.

В первом тайме была неуверенность в плане контроля мяча, его не было в средине поля. Что касается Гармаша. Не хотелось менять его еще в первом тайме. Футболист видимо не вошел в свою игру. И в психологическом плане, и в игре на своей позиции. Поэтому поменяли в перерыве.

Из обороны мы пытались выходить через средний-короткий пас. Наших футболистов пытались накрывать. Просто бить мяч на Беседина смысла не было. Были неплохие выходы из обороны в первом тайме, но эпизодически.

Во втором тайме оказалось, что это работает, если ты дисциплинировано выполняешь все требования или играешь на своей позиции. В первом тайме защитники после фланговых передач держали зону, а не играли персонально. Они не чувствовали игроков. На это мы обратили внимание. Не свойственно им при передачах в штрафную играть один в один против соперников. Так и пропустили третий мяч.

Если абстрагироваться от результата, то с 1:3 можно отыграться. Конечно, в Киеве мы будем больше заточены на атаку, но не забудем и об обороне. Как показал второй тайм, когда мы владеем мячом, то команда соперника тоже ошибается. Они где-то и сами теряли мяч в простых ситуациях. В Киеве будет другая игра, все будет решаться там", - приводит слова Хацкевича сайт "киевлян".

Напомним, для выхода в групповой этап "Динамо" нужно выиграть на своем поле с разницей в 2 мяча и больше.