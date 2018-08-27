Спорт Фегули нам! Динамо может усилить опытный и креативный полузащитник Галатасарая

2018-08-28 09:12 159

"Галатасарай" из Стамбула принял решение найти новые клубы для двух своих полузащитников - марокканца Юнеса Беланда и алжирца Софиана Фегули.

По данным Fotospor, руководство турецкого гранда решило обратиться к нескольким европейским клубам с предложением о трансфере Беланда и Фегули.

Экс-динамовца Юнеса Беланда предложат "Нанту", "Ницце", "Айнтрахту" из Франкфурта, "Штутгарту" и "Монпелье".

Автор 7 голов и 10 ассистов в прошлом сезоне Фегули будет рекомендован "Динамо", "Ренну" и "Олимпиакосу", которые ранее обращались в "Галатасарай" по поводу трансфера игрока.

Ранее алжирец ранее выступал за "Гренобль", "Валенсию", "Алмерию" и "Вест Хэм". Его стоимость оценивается в 7,5 млн евро.

"Динамо" продолжает искать форварда. Полузащита команды Хацкевича насыщена, однако Фегули может добавить опыта и креатива. Алжирец играет справа, где в Киеве задействован Виктор Цыганков.

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