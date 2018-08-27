Спорт Лига чемпионов. Экс-тренер сборной Украины рассказал, что нужно поменять Динамо, чтобы пройти Аякс

2018-08-27 17:00 237

 

Во вторник, 28 августа, вся футбольная Украина будет следить за ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Аяксом. На кону - выход в групповой турнир, и чтобы попасть туда, "бело-синим" нужно совершить подвиг. Ведь первый матч они проиграли 1 - 3.

Йожеф Сабо, заслуженный тренер Украины, бывший наставник и Динамо, и национальной сборной, рассказал, что может помочь команде Хацкевича, передает Footboom.

"Гостевой матч в Амстердаме получился неоднозначным и вызвал много критики в СМИ. Несомненно, тренерский штаб "бело-синих" примет во внимание замечания специалистов и прессы, сделает выводы и укажет на ошибки своим подопечным. Забитый на выезде мяч дает некоторые шансы динамовцам пройти в группу, но сделать это, по моему мнению, будет непросто, ведь необходимо добиться преимущества в два мяча, не пропустив в свои ворота.

Решить задачу Динамо может, но для этого необходимо, я в этом уверен, менять тактику игры, а именно - при потере мяча прессинговать по всему полю, не давать сопернику преимущества во владении мячом, действовать на опережение при отборах мяча и, конечно, необходима дисциплинированная, слаженная командная игра с хорошими скоростными атаками. Думаю, что игра от обороны не даст требуемого результата, ведь соперник довольно техничен, команда сбалансирована, и скорее всего не будет играть первым номером. Так что если наша команда будет готова взять реванш, играя на полной самоотдаче, то требуемый результат будет достигнут, чего я от всей души желаю",- рассказал Йожеф Сабо.

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