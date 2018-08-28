Экономика К зиме Украина получит от МВФ еще 2 миллиарда долларов кредита

2018-08-29 14:13 192

В Нацбанке заявили, что Украина получит транш от МВФ в размере около 2 млрд долларов до конца осени.

"Шансы на положительный пересмотр очень высоки. Наш прогноз - нам удастся договориться с МВФ и получить до конца осени транш размером около 2 млрд долларов. Также это откроет возможности для сотрудничества с другими международными финансовыми организациями и получить еще 1,5 млрд финансовой помощи", - сообщил во время круглого стола в Киеве замглавы НБУ Олег Чурий.

Как передает УНН, после этого Украина сможет выйти на рынок евробондов и разместить их на около 1,5 млрд долларов.

Все вышеперечисленные поступления будут зачислены в международные резервы Украины.

Напомним, миссия МВФ приедет в Украину с двухнедельным визитом 6 сентября.