Экономика В НБУ заявили о влиянии "черной" экономики на курс гривны

2018-08-28 17:02 96

 

"Черный рынок" агробизнеса оказывает значительное влияние на динамику курса гривни на межбанке. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, пишет Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы сказать об одном факторе, который сильно влияет на наличный рынок. Мы (соответствующий спрос/предложение, - ред.) формально называем населением, но мы понимаем, что населения там не так много, тогда как определяющее влияние оказывает так называемый "черный рынок" агробизнеса", - отметил замглавы НБУ.

Чурий подчеркнул, что фермерские и агрохозяйства, которые не являются, или частично являются частью национальной экономики, полностью работают за наличную иностранную валюту. Эксперты отмечают, что доля этого сектора составляет около 25-30%.

"Это полностью "черная" экономика, которая работает за наличный доллар, и мы четко видели ее влияние в июле месяце, когда банки из нетто покупателей иностранной валюты стали нетто продавцами, это совпало с началом сельскохозяйственного сезона", - отметил Чурий.

При этом он подчеркнул, что в середине зимы, когда начинается посевная компания, этот теневой сектор начинает продавать валюту, создавая предложение: "То есть, возникает такое себе сезонное колебание".

Еще по теме

Нацбанк обновил курс валют - доллар стремительно подбирается к отметке в 30 гривен

2018-08-23 11:40 1119

Всего за одну неделю гривна подешевела больше, чем за прошлый месяц

2018-08-23 07:17 927

Польша осталась в большом выигрыше от аннексии Крыма и войны на Донбассе

2018-08-22 07:46 921

В НБУ назвали реальные причины резкого падения гривны в последние недели

2018-08-20 12:43 1458

Еще новости в разделе "Экономика"

Рева рассказал о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса

2018-08-28 17:04 177

В НБУ заявили о влиянии "черной" экономики на курс гривны

2018-08-28 17:02 96

В ЕС ввели запрет на галогенные лампы - с 1 сентября в продаже только светодиодные

2018-08-28 15:14 162

Доллар сегодня перешел отметку в 28 грн - евро подобралось к 33 грн

2018-08-28 12:15 204
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Рева рассказал о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса 2018-08-28 17:04 177
В НБУ заявили о влиянии "черной" экономики на курс гривны 2018-08-28 17:02 96
В ЕС ввели запрет на галогенные лампы - с 1 сентября в продаже только светодиодные 2018-08-28 15:14 162
Доллар сегодня перешел отметку в 28 грн - евро подобралось к 33 грн 2018-08-28 12:15 204

Лента

18:00 Стало известно, за что разыскивается Титушко
17:04 Рева рассказал о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса
17:02 В НБУ заявили о влиянии "черной" экономики на курс гривны
16:58 Одесская "Барби" поразила поклонников соблазнительными фото
16:47 В Генштабе единственную причину Иловайской трагедии
16:43 Украина разрывает большой договор о дружбе с РФ – Порошенко
16:39 Трамп отдал приказ приспустить флаги в память о Маккейне
16:20 Противник стягивает на передовую артиллерию – штаб
16:00 Порошенко рассказал, как Украина стремится возвратить Крым и часть Донбасса
15:46 Закрытый 24 августа из-за обстрелов пункт пропуска Майорское возобновил работу