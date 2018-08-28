Экономика В НБУ заявили о влиянии "черной" экономики на курс гривны

2018-08-28 17:02 96

"Черный рынок" агробизнеса оказывает значительное влияние на динамику курса гривни на межбанке. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, пишет Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы сказать об одном факторе, который сильно влияет на наличный рынок. Мы (соответствующий спрос/предложение, - ред.) формально называем населением, но мы понимаем, что населения там не так много, тогда как определяющее влияние оказывает так называемый "черный рынок" агробизнеса", - отметил замглавы НБУ.

Чурий подчеркнул, что фермерские и агрохозяйства, которые не являются, или частично являются частью национальной экономики, полностью работают за наличную иностранную валюту. Эксперты отмечают, что доля этого сектора составляет около 25-30%.

"Это полностью "черная" экономика, которая работает за наличный доллар, и мы четко видели ее влияние в июле месяце, когда банки из нетто покупателей иностранной валюты стали нетто продавцами, это совпало с началом сельскохозяйственного сезона", - отметил Чурий.

При этом он подчеркнул, что в середине зимы, когда начинается посевная компания, этот теневой сектор начинает продавать валюту, создавая предложение: "То есть, возникает такое себе сезонное колебание".