Экономика Осенью в Украине заметно вырастут ставки по валютным депозитам для населения

2018-08-30 12:13 171

В НБУ признали, что намерены стимулировать коммерческие банки повышать стоимость привлечения ресурсов, чтобы они не пошли на скупку валюты.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе круглого стола«Что произойдет с гривной осенью?», организованного «Финансовым клубом».

«Наша высокая ставка является эффективным инструментарием, заставляющим банки платить больше по депозитам. Мы видим, что у нас есть корреляция между нашей ставкой и ставкой по депозитам юрлиц, которые, как правило, краткосрочные. В то же время по физлицам мы видим, что сейчас ставки находятся на том же уровне, что и полгода назад. Банки прекратили снижать ставки, когда мы начали цикл повышения учетной ставки», – сообщил Олег Чурий.

Цель Нацбанка – стимулировать банки привлекать средства у населения, а не привлекать ресурсы у регулятора.

«Мы подумаем, как ввести ограничения по тендерам рефинансирования. Сейчас мы можем дать одному банку 3 млрд грн в неделю. Может быть, мы снизим этот объем, чтобы дать стимул банкам поднять ставки по депозитам», – сообщил Олег Чурий.

Он пояснил, что ликвидность банковской системы снижается: НБУ не выкупает облигации у банков и правительства, прибыли становится меньше, увеличивается доля наличных в обращении, что приводит к уменьшению средств на корсчетах банков.

«Все это приводит к тому, что избыточная ликвидность, которая у нас была в начале года, а это 70 млрд грн на депсертификатах, уже уменьшилась до 23 млрд грн. Эта ликвидность не однородная, и мы не исключаем, что скоро увидим спрос банков на кредиты рефинансирования», – добавил он.

Банкиры считают, что абсорбирование ресурсов банками позволит снизить давление на курс.

«Люди задумаются, разместить депозит под 20% или купить доллары и ждать, вырастет ли курс», – говорит председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Он отметил, что украинцы уже привыкли получать дополнительный процентный доход от депозитов или даже жить на проценты по депозитам.

В то же время рост ставок по депозитам повлечет за собой рост ставок по кредитам. «Мы не можем развивать наш украинский бизнес – у нас сейчас очень дорогие кредиты», – считает начальник управления казначейства Банка Форвард Наталья Шишацкая. Правда, в стоимость ресурсов банкиры закладывают риски, которые есть в Украине. «Но это вопрос не к НБУ, а к Верховной Раде. Нужно создать правовое поле, чтобы кредитование стало для банков менее рисковым», – пояснила Наталья Шишацкая.

Источник: finclub.net

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