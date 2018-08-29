Осенью в Украине заметно вырастут ставки по валютным депозитам для населения

2018-08-30 12:13 171

В НБУ признали, что намерены стимулировать коммерческие банки повышать стоимость привлечения ресурсов, чтобы они не пошли на скупку валюты.

«Наша высокая ставка является эффективным инструментарием, заставляющим банки платить больше по депозитам. Мы видим, что у нас есть корреляция между нашей ставкой и ставкой по депозитам юрлиц, которые, как правило, краткосрочные. В то же время по физлицам мы видим, что сейчас ставки находятся на том же уровне, что и полгода назад. Банки прекратили снижать ставки, когда мы начали цикл повышения учетной ставки», – сообщил Олег Чурий.

Цель Нацбанка – стимулировать банки привлекать средства у населения, а не привлекать ресурсы у регулятора.

«Мы подумаем, как ввести ограничения по тендерам рефинансирования. Сейчас мы можем дать одному банку 3 млрд грн в неделю. Может быть, мы снизим этот объем, чтобы дать стимул банкам поднять ставки по депозитам», – сообщил Олег Чурий.

Он пояснил, что ликвидность банковской системы снижается: НБУ не выкупает облигации у банков и правительства, прибыли становится меньше, увеличивается доля наличных в обращении, что приводит к уменьшению средств на корсчетах банков.

«Все это приводит к тому, что избыточная ликвидность, которая у нас была в начале года, а это 70 млрд грн на депсертификатах, уже уменьшилась до 23 млрд грн. Эта ликвидность не однородная, и мы не исключаем, что скоро увидим спрос банков на кредиты рефинансирования», – добавил он.

Банкиры считают, что абсорбирование ресурсов банками позволит снизить давление на курс.

«Люди задумаются, разместить депозит под 20% или купить доллары и ждать, вырастет ли курс», – говорит председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Он отметил, что украинцы уже привыкли получать дополнительный процентный доход от депозитов или даже жить на проценты по депозитам.

В то же время рост ставок по депозитам повлечет за собой рост ставок по кредитам. «Мы не можем развивать наш украинский бизнес – у нас сейчас очень дорогие кредиты», – считает начальник управления казначейства Банка Форвард Наталья Шишацкая. Правда, в стоимость ресурсов банкиры закладывают риски, которые есть в Украине. «Но это вопрос не к НБУ, а к Верховной Раде. Нужно создать правовое поле, чтобы кредитование стало для банков менее рисковым», – пояснила Наталья Шишацкая.

Источник: finclub.net