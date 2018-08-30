Спорт Лейпциг - Заря: где смотреть футбол и что думают эксперты

2018-08-30 18:00 198

 

Сегодня в рамках квалификации Лиги Европы луганская «Заря» на выезде проведет ответный матч против немецкого «Лейпцига». Первая игра завершилась нулевой ничьей.

АНОНС. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени. Трансляцию будет вести канал «2+2».

МНЕНИЯ. Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб перед матчем настроен решительно.

«Мы все знаем, что нужно забивать. Но сначала необходимо забить, а потом будем смотреть. Надеюсь, что их настрой передастся на игру. Повторюсь, что «Лейпциг» – очень серьезная команда. Если говорить честно, то мы находимся на двух разных полюсах, и я не боюсь это говорить. Но это не самое важное. Все решается на футбольном поле, где футболисты могут проявить себя с лучшей стороны и показать характер», – заявил тренер.

В возможности украинской команды верит и экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин, имеющий опыт выступлений в немецком чемпионате.

«Конечно, в Лейпциге всегда сложно играть. Но если «Заря» забьет гол, хозяевам будет непросто. Тогда «Лейпцигу» нужно будет забивать два гола, чтобы пройти в групповой турнир. Я уверен, что «Заря» сыграет достойно, и верю, что это будет интересный матч», – заявил бывший футболист немецкого «Байера».

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