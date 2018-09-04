Спорт Олег Гусев стал тренером киевского «Динамо»

2018-09-04 22:00 258

Знаменитый футболист киевского «Динамо» и сборной Украины 35-летний Олег Гусев начал тренерскую карьеру. Пятикратный чемпион и обладатель Кубка страны вошел в штаб Юрия Мороза в молодежной команде «Динамо» (U-21).

Напомню, что Гусев, в активе которого 528 поединков и 115 мячей на клубном уровне (до перехода в «Динамо» он защищал цвета команд «Фрунзенец-Лига-99», «Борисфен» и «Арсенал») провел последний матч за родной клуб 19 мая, после чего покинул ряды «бело-синих» по истечению контракта.

В футболке сборной Украины полузащитник провел 98 матчей и забил 13 мячей. На ЧМ-2006 именно он реализовал решающий пенальти в ворота швейцарцев, позволивший «желто-синим» пробиться в четвертьфинал турнира.