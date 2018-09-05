Политика видео Спикер Рады Парубий в прямом эфире напомнил вкладе Гитлера в развитие демократии

2018-09-05 09:12 327

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в прямом эфире политического шоу назвал нацистского лидера прошлого века Адольфа Гитлера самым крупным практиком в вопросе прямой демократии. Более того, Парубий в эфире телеканала ICTV признал, что является большим сторонником именно такой формы правления.

"Я сам огромный сторонник прямой демократии.… Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер) в 30-х годах", - заявил он.

Парубий также отметил, что изучал прямую демократию "на научном уровне", а затем обратился к аудитории "не забывать вклад фюрера в развитие демократии".

При этом эксперт в студии напомнил, что ни Германия, ни США отказались отпроведения референдумов.

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СПРАВКА: Прямая демократия (Непосредственная демократия) - форма политической организации и устройства общества, при которой основные решения инициируются, принимаются и исполняются непосредственно гражданами; прямое осуществление принятия решений самим населением общего и местного характера; непосредственное правотворчество народа.